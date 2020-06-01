Стокгольм, , 12:17 — REGNUM Оказывается, что на самом деле, по словам шведского парламентария Даниэля Риазата, представителя Левой партии Швеции, именно «гражданская полиция» в тайне несет ответственность за массовые грабежи и вандализм во время разрушительных беспорядков на территории США с целью дискредитировать «антирасистов». Об этом 31 мая сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

В ходе обсуждения ситуации с массовыми погромами в США, вызванными смертью афроамериканца в результате его задержания полицейскими, в своем аккаунте в Twitter депутат Риксдага Даниэль Риазат, представитель Левой партии Швеции по вопросам образования, выдвинул свою «конспирологическую теорию».

«Если вы будете следить за тем, что происходит, вы увидите видео на которых гражданская полиция и лица, не участвующие в протестах, разрушают магазины с целью обвинить в этом тех, кто протестует против расизма и жестокости полицейских», — написал парламентарий.

Данный пост получил множество отрицательных комментариев, но Риазат не стал развивать свои рассуждения и отвечать на записи других пользователей. Один из пользователей даже усомнился в статусе Риазата за его сомнительное высказывание:

«Боже мой. Вы реально парламентарий?»