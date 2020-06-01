Минск, , 12:12 — REGNUM Претендующая на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обвинила МВД в провокации, а пропагандистов «Белтелерадиокомпании» в распространении лживой информации, унижающей её честь и достоинство. Об этом говорится в опубликованном вечером 31 мая открытом письме Тихановской, инициативную группу которой официально зарегистрировал Центризбирком Белоруссии.

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Поводом для публикации стали действия властей: 29 мая в городе Гродно во время пикета по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Тихановской кандидатом в президенты был задержан и помещен в ИВС УВД Гродненского облисполкома руководитель инициативной группы Тихановской — её муж, популярный блогер Сергей Тихановский. Ранее власти не позволили ему зарегистрировать свою инициативную группу, поэтому блогер официально возглавил сбор подписей за выдвижение своей жены.

Вместе с Тихановским были схвачены другие граждане, в том числе и члены официально зарегистрированной Центризбиркомом инициативной группы. Белорусские правозащитники и политики Евросоюза осудили действия властей постсоветской республики.

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«Эту провокацию и последующее незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении руководителя моей инициативной группы я расцениваю как грубую попытку заинтересованных лиц препятствовать осуществлению мной избирательных прав», — заявила в своём обращении Тихановская.

Она также обратила внимание на сюжет об этом инциденте, выпущенный телеканалом «Беларусь 1» в эфир 29 мая — «унижающий мои честь и достоинство видеосюжет под названием «Драка на площади в Гродно. Сборщик подписей и некоторые его сторонники задержаны. Панорама».

«Сюжет содержит ложь и явное искажение фактов из-за умышленно претенциозной подачи информации и нарезки из сегментов видео. Одним из доказательств тому служит реакция зрителей на видеосюжет. По состоянию на 31.05. 20 из почти 80 тысяч зрителей, просмотревших видеосюжет его негативно оценили 11 тысяч, положительно — 144, а при просмотре комментариев становится очевидным, что зрители считают сюжет не соответствующим действительности, — констатировала Тихановская.

Она заявила, что рассчитывает на то, что Белоруссия является правовым государством. Тихановская считает, что МВД «выполнит свои обязательства и обеспечит на законных пикетах безопасность и защитит членов инициативной группы и избирателей от противоправных действий и провокаций в соответствии с требованиями действующего законодательства; рассмотрит и учтет все имеющиеся видеодоказательства и прекратит уголовное преследование Тихановского Сергея Леонидовича (и других невиновных лиц), что позволит ему продолжить выполнение обязанностей руководителя моей инициативной группы; установит личности женщин, которые 29 мая 2020 года в г. Гродно на законном пикете по сбору подписей из хулиганских побуждений устроили провокацию и привлечет их к установленной законодательством ответственности».

Тихановская также рассчитывает, что «Телеканал Беларусь 1 (Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь) опровергнет не соответствующую действительности информацию, представленную в вышеуказанном видеосюжете».

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К письму Тихановская приложила ссылки на два указанных в её обращении видеосюжета: на Youtube-канал «mimohodom» и сюжет АТН гостелеканала «Беларусь 1».

По состоянию на 1 июня ни правоохранители, ни госпропагандисты своих извинений не принесли. Сергей Тихановский и около десятка других задержанных находятся за решёткой.

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