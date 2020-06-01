Тбилиси, , 12:01 — REGNUM Выборную реформу об изменении схемы голосования на выборах в грузинский парламент оппозиционная партия «Европейская Грузия» поддержит только после освобождения совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Об этом 1 июня заявил журналистам один из лидеров партии Серги Капанадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В наши интересы входит вступление в силу этих изменений, однако без освобождения политзаключенных, с нашей стороны это не будет поддержано», — сказал Капанадзе.

По его мнению, освобождение Руруа, обвиняемого в незаконном хранении оружия, входит в обязательства правящей партии «Грузинская мечта», прописанных в соглашении от 8 марта.

Напомним, в оппозиции Руруа называют «политическим заключенным». Представители властей отрицают это. Ранее по требованию оппозиционных партий помиловали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву, которых также назвали «политзаключенными».

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