Тегеран, , 11:35 — REGNUM С призывом к властям США о прекращении насилия по отношению к американским гражданам выступило министерство иностранных дел Ирана, сделав отсылку к словам погибшего в Миннеаполисе от жесткого обращения полиции Джорджа Флойда. Соответствующее заявление 1 июня на брифинге сделал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Послание американским официальным лицам и полиции: прекратите насилие против своих граждан, позвольте им дышать», — заявил Мусави, обратившись на английском языке к американским властям.

Кроме этого, он, также на английском, обратился к гражданам США и выразил последним поддержку в связи с «угнетенным положением», против которого они выступают.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.