Москва, , 11:26 — REGNUM Правительство РФ не поддержало законопроект о пособиях для домохозяек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом говорится в отзыве правительства за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Законопроект, внесенный в Госдуму парламентариями от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, предполагал ежемесячные выплаты в размере одного МРОТ.

В правительстве отмечают, что «предлагаемое законопроектом применение минимального размера оплаты труда для определения величины пособия не соответствует правовой природе минимального размера оплаты труда, который в соответствии со статьей 3 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. При этом применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается».

Также в правительстве указали на то, что при определении права на получение пособия в соответствии с законопроектом должны учитываться доходы всех совместно проживающих с домохозяйкой (домохозяином) членов семьи, однако подлежащие учету виды доходов, период и основания прекращения выплаты пособия в законопроекте не определены.

Кроме того, реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели законопроекта.

«Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены», — говорится в отзыве правительства.

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