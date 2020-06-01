Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США на предстоящих выборах от Демократической партии Джо Байден в воскресенье днём, 31 мая, посетил город Уилмингтон в штате Делавэр, где проходили акции протеста в связи со смертью в полицейском участке афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом политик сообщил в соцсетях.

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«Мы — народ, страдающий от боли, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас», — написал Байден в написал Байден в Twitter

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«Единственный способ вытерпеть эту боль — обратить всю эту боль в цель. И, став президентом, я буду помогать вести этот диалог — и, что более важно, я буду готов слушать, как и сегодня, посетив место вчерашних протестов в Уилмингтоне», — добавил бывший вице-президент США.

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Как отмечает CNN, это всего лишь второй раз, когда Байден публично появляется за пределами своего дома с тех пор, как из-за пандемии в США предписали гражданам не покидать свои жилища.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден осудил ожесточённость насильственных действий участников акций протеста против жесткого обращения полиции, которые вспыхнули во многих городах США после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда. По его словам, протесты в отношении жестоких действий полиции — это правильный и необходимый, «чисто американский» ответ на такие действия, однако сжигание районов, бессмысленные разрушения, а также насилие таковыми не являются.

Напомним, 25 мая в США после задержания по подозрению в мелком правонарушении в полицейском участке скончался афроамериканец Джордж Флойд. При задержании полицейский придавил его коленом к асфальту, практически лишив его возможности дышать. Позднее этот страж порядка был уволен из полиции и теперь обвиняется в непредумышленном убийстве. Смерть Флойда вызвала массовые протесты, которые уже вышли за пределы США. Так, акция протеста против убийства в США темнокожего жителя Миннеаполиса прошла в Лондоне.