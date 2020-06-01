Москва, , 11:06 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал оскорблением обвинения экс-советника по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс, которая заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в США после гибели Джорджа Флойда, может стоять Россия.

«И без того сказанное сейчас Сьюзан Райс является прямым оскорблением — причём не столько России, которой в этой ситуации просто нет и быть не может, сколько собственного народа и памяти гражданина США Джорджа Флойда», — отметил Косачёв в Facebook.

Сенатор также расценил обвинения как фейк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в интернете появилась видеозапись задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. Смерть Флойда вызвала массовые протесты и беспорядки в США.

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