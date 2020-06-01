Киев, , 10:54 — REGNUM Украина создаёт некую «переговорную площадку», на которой будет обсуждаться вопрос войны в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 1 июня в интервью изданию Liga.net.

По его словам, до прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского, все переговоры в Минском формате были безрезультатны:

«Делегации собирались, высказывали друг другу свои позиции, и разъезжались заниматься неэффективной пропагандой», — рассказал он.

Ермак добавил, что Украина «взяла инициативу в свои руки», заявив о возможном создании консультативного совета с ДНР и ЛНР, а также при помощи других инициатив.

«Мы либо добьёмся их выполнения (Минских соглашений — ИА REGNUM), либо покажем всему миру, кто на самом деле не хочет окончания войны в Донбассе», — заявил глава офиса президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их соблюдать.

Отметим, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе и не имеет никаких обязанностей, связанных с выполнением Минских соглашений. Стороной выполнения Минских соглашений является Украина.

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