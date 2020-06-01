Додома, , 10:42 — REGNUM Начиная с понедельника, 1 июня, в Танзании официально возобновятся спортивные мероприятия, в том числе игры Футбольной лиги Танзании. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление президента страны Джона Магуфули.

В своем заявлении президент подчеркнул, что спортсмены будут обязаны придерживаться предписаний по предотвращению новых случаев заражения коронавирусом.

В постановлении министерства информации, культуры, искусства и спорта также сообщалось, что фанатам будет разрешено присутствовать на играх при условии, что будет заполнено не больше половины стадиона.

Помимо этого, фанатов, руководство спортивных команд и спортивных чиновников обяжут следить за соблюдением медицинских предписаний во время спортивных мероприятий.

Среди них — недопущение массового скопления людей на входе и выходе, обеспечение расстояния не менее одного метра между фанатами, ношение масок, мытье рук или использование санитайзера перед входом на стадион.

В постановлении также сообщалось, что в отношении нарушителей данных правил будут применены серьезные меры.

По информации журналистов, более месяца назад правительство Танзании прекратило публиковать официальные данные по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, в правительстве заявляют о значительном снижении числа заражений. Все это вызвало критику со стороны ВОЗ и Института Африканского Союза по контролю заболеваний.

На сегодняшний день Танзания — единственная страна в восточноафриканском регионе, где были официально возобновлены спортивные мероприятия.