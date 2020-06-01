Пермь, , 10:39 — REGNUM В Березниках Пермского края из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в регионе предварительное голосование с участием выборщиков перенесено на более поздний срок, сообщает краевое отделение партии.

Напомним, «Единая Россия» проводила праймериз с 25 по 31 мая в электронном формате. В Прикамье предварительное голосование прошло в 13 муниципальных образованиях. На 103 мандата претендовали 164 кандидата. Победителей определяли 196 выборщиков.

В 2020 году в единый день голосования (13 сентября) в Пермском крае запланированы выборы 177 депутатов органов местного самоуправления, а также депутатов Законодательного собрания по округам № 2, 13 и 17. Кроме того, должны состояться губернаторские выборы.

По данным пресс-службы краевой администрации, на 1 июня случаи заражения коронавирусом выявлены в 41 территории региона. Пять территорий остаются «свободными» от коронавируса — это Горнозаводский, Гайнский, Косинский, Кочевский и Кишертский районы и округа.