Тбилиси, , 10:46 — REGNUM В Грузии получилось успешно бороться с распространением коронавируса благодаря совместным действиям медиков, полиции, а также ответственности простых граждан. Об этом заявил 31 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария перед журналистами, сообщает «Новости Грузия».

Он прокомментировал включение Тбилиси и Батуми в международный рейтинг городов-курортов, которые считаются наиболее безопасными для туризма. Рейтинг составлялся исходя из условий, которые позволяют сократить риск заражения коронавирусом.

«Инфицированных людей необходимо быстро выявлять, быстро лечить и быстро возвращать в общество. Только так мы сможем добиться успеха в контроле вируса», — сказал Гахария.

Он также отметил, что одна страна не сможет победить коронавирус, это должен сделать весь мир.

Напомним, 31 мая специализированный сайт European Best Destinations составил топ-20 европейских курортов, которые безопасны с точки зрения заражения коронавирусом. Тбилиси был помещен на первое место, а Батуми — на седьмое.

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