Варшава, , 10:33 — REGNUM Постановление Государственной избирательной комиссии Польши, в котором выборы президента страны, назначенные на 10 мая текущего года, официально признаны несостоявшимися, 1 июня обнародованы в специальном издании Dziennik Ustaw.

Этот факт означает, что теперь дата новых президентских выборов в Польше должна быть обязательно определена депутатами польского сейма (нижняя палата парламента страны) в течение последующих 14 дней.

При этом государственная избирательная комиссия страны выпустила постановление признать выборы президента Польши несостоявшимися еще в середине мая, однако этот документ не был официально опубликован и потому не вступил в силу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, полномочия нынешнего президента Польши Анджея Дуды заканчиваются 6 августа текущего года и, чтобы не нарушать конституцию страны, выборы нового главы государства должны быть проведены не позднее 28 июня.