Сеул, , 10:30 — REGNUM Представители правительства и правящей Демократической партии «Тобуро» обсудили параметры третьего дополнительного бюджета и направления экономической политики на второе полугодие. Об этом 1 июня сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источника, стороны договорились способствовать скорейшему утверждению проекта бюджета в Национальном собрании, а также реализации 75% дополнительного бюджета в течение трех месяцев.

Известно, что третий дополнительный бюджет будет направлен на укрепление финансовой безопасности, стимулирование экономики и расширение системы социального обеспечения. Предполагается, что объём бюджета превысит отметку 30 трлн вон (~$24,4 млрд).

Отмечается, что законопроект бюджета планируется представить Национальному собранию 21-го созыва 4 июня.