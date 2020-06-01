Триполи, , 10:35 — REGNUM Глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж, заседающего в ливийском городе Триполи, провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Об этом 1 июня сообщается в заявлении ПНС.

Стороны обсудили последние события в стране, в частности противостояние ПНС и Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой командующим Халифой Хафтаром.

Несмотря на то, что Париж поддерживает военных Хафтара, Ле Дриан подчеркнул необходимость прекращения атак ЛНА на мирных жителей в столице государства.

Напомним, в апреле 2019 года Хафтар объявил о начале операции по захвату Триполи, в ходе противостояния, продолжающегося свыше года, погибли свыше 1 тыс. человек.