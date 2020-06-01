Киев, 1 июня 2020, 10:17 — REGNUM Украинский закон о языке должен укреплять государство, а не ослаблять его и сеять рознь, заявил политолог Вадим Карасёв 31 мая в эфире телеканала 112.ua.
Эксперт отметил, что украинское общество этнически неоднородно, а является сложносоставным и продолжит таким быть в обозримом будущем.
По его мнению, на Украине два большинства — русскоязычное и украиноязычное. Заставить русскоязычное большинство говорить на родном языке только дома не получится, отметил Карасёв.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее львовский телеведущий Остап Дроздов призвал полностью заблокировать любые контакты между Украиной, Крымом и Донбассом, а также пожелал смерти жителям этих регионов.
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