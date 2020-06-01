Киев, , 10:17 — REGNUM Украинский закон о языке должен укреплять государство, а не ослаблять его и сеять рознь, заявил политолог Вадим Карасёв 31 мая в эфире телеканала 112.ua.

Эксперт отметил, что украинское общество этнически неоднородно, а является сложносоставным и продолжит таким быть в обозримом будущем.

«Когда я слышу: «Русский язык — язык национального меньшинства», — ничего подобного! Венгерский язык — да, национальное меньшинство, армянский язык — да, национальное меньшинство, польский — да, румынский — да. Русский язык, извините меня, 10−12 млн не может быть меньшинством», — рассказал Карасёв.

По его мнению, на Украине два большинства — русскоязычное и украиноязычное. Заставить русскоязычное большинство говорить на родном языке только дома не получится, отметил Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее львовский телеведущий Остап Дроздов призвал полностью заблокировать любые контакты между Украиной, Крымом и Донбассом, а также пожелал смерти жителям этих регионов.

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