Ярославль, 1 июня 2020, 10:12 — REGNUM Главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов уходит со своего поста. Об этом он рассказал порталу Yarnews.
По словам Кудряшова, он получил предложение о другой работе и решил покинуть правительство для дальнейшего профессионального роста. Судя по всему, такой рост региональная система власти обеспечить не может.
Михаил Кудряшов был одним из немногих ярославцев, занимающих заметные посты в региональном правительстве. Между тем главный архитектор является советником губернатора, то есть не имеет реальных полномочий по влиянию на ситуацию в архитектуре и градостроительстве. Эти вопросы решает департамент строительства.
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