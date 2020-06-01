Пхеньян, , 09:25 — REGNUM В КНДР работают над включением горы Пэктусан в список глобальных геопарков ЮНЕСКО, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ученые в соответствующих областях доказали ее геологические особенности, богатое биоразнообразие и ценность с помощью многолетних исследований», — говорится в сообщении.

Известно, что Комиссия КНДР по делам ЮНЕСКО приняла решение о подаче заявки на включение горы Пэктусан в список глобальных геопарков в 2018 году. В настоящее время ООН рассматривает данную заявку.

Отметим, что программа ЮНЕСКО по поддержке в создании всемирной сети национальных геопарков осуществляется с 2002 года.