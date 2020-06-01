Киев, , 09:14 — REGNUM В 2019 году экс-президент Украины Пётр Порошенко задекларировал доход в размере 772,9 млн гривен или $28,7 млн, сообщило 31 мая информационное агентство «Украинские новости».

Журналисты отмечают, что большую часть суммы — 606 млн гривен ($22,5 млн) — Порошенко получил в виде дивидендов от компании «Prime Assets Capital». 108 млн гривен ($4 млн) экс-президент Украины заработал на украинских облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ), 33 миллиона гривен ($1,2 млн) он получил, продав Международный инвестиционный банк, ещё 16 млн гривен ($372 тыс.) принесли проценты по банковским депозитам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева арестовал коллекцию картин, принадлежащую Порошенко. Экс-президент Украины проходит свидетелем по делу о контрабанде картин.

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