Токио, , 09:04 — REGNUM Действующий формат Группы семи (G7) будет и в дальнейшем иметь важное значение в качестве площадки для обсуждения и решения проблем, стоящих перед международным сообществом. Такое мнение сегодня, 1 июня, в ходе пресс-конференции высказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что формат G7 «устарел». Об этом сообщает газета Kyoto Shimbun.

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«Он (формат — прим. ИА REGNUM) будет и впредь иметь важное значение в качестве площадки для рассмотрения проблем, с которыми сталкивается международное сообщество, и для сотрудничества», — сказал Суга.

Что касается возможного возвращения России к участию в G7, генсек японского правительства указал на неизменную позицию правительства Японии по вопросу Крыма, которое не признаёт воссоединение полуострова с Россией. При этом он отметил, что Россия является «крайне важным партнёром» для Японии, воздержавшись от дальнейших комментариев.

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Ёсихидэ Суга также добавил, что если саммит будет перенесён на сентябрь, то премьер-министр Синдзо Абэ посетит это мероприятие и примет участие в саммите.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях пресс-служба Белого дома сообщила о планах президента США Дональда Трампа не проводить саммит Группы семи (G7) в конце июня, а отложить его на сентябрь. Американский лидер планирует пригласить для участия в саммите Южную Корею, Австралию, Индию и Россию. Как пояснил сам Трамп, текущий формат G7 устарел и должен расшириться новыми участниками.