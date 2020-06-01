Сеул, , 09:02 — REGNUM Уровень поддержки политики главы Южной Кореи сократился ниже отметки 60%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

По данным опроса, проведенного с 25 по 29 мая среди 2518 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки составил 59,9%, что на 2,4% меньше по сравнению с прошлой неделей.

Отмечается, что не одобряют деятельность президента 35,3%, что на 2,7% больше, чем неделю назад. От ответа воздержались 4,8%.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 42,1%, Объединённой партии будущего — 26,3%, Открытой демократической партии — 5,6%, партии Справедливости — 5%.