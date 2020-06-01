Новосибирск, , 08:54 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил организовать выборочную обратную связь с семьями, которые с сегодняшнего дня начали получать выплаты на детей.

«Я поручал немедленно приступить к реализации всех необходимых мероприятий для того, чтобы инициативы главы государства реализовать не просто своевременно, но и наиболее удобно и просто для жителей нашего региона, — напомнил Травников на еженедельном оперативном совещании, в котором приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона. — Работа очень масштабная, при том, что из более чем 400 тысяч потенциальных получателей средств поддержки многие не то что никогда не обращались с какими-то вопросами в органы соцзащиты, но даже не пользовались государственными или муниципальными услугами в электронном виде, не были зарегистрированы на портале Госуслуги. И эти задачи попутно приходится решать. Сегодня, 1 июня, начинаются выплаты основным категориям граждан, нуждающимся в помощи. Президент сказал, что будет считать поручение исполненным только тогда, когда конкретные люди получат денежные средства на свои счета. Предлагаю организовать выборочную обратную связь с гражданами».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на счета новосибирцев начала поступать единовременная выплата для семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирцы начали получать выплаты на детей до 16 лет

Читайте развитие сюжета: Почти 3 млрд перечилено за день на выплаты новосибирским детям до 16 лет