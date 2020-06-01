Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Сотрудники секретной службы США настояли на помещение президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за беспорядков в Вашингтоне, пишет газета The New York Times.

По данным телеканала CNN, Трамп находился в бункере чуть менее часа. Кроме того, некоторым сотрудникам Белого дома разрешили не приходить на работу из-за угрозы новых беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, последние несколько дней в городах США проходят акции протеста против полицейского произвола. Демонстрации также прошли рядом с Белым домом в Вашингтоне. Зачастую эти акции сопровождаются беспорядками, погромами и грабежами.

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