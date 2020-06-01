Бразилиа, , 08:41 — REGNUM В Бразилии 31 мая прошли массовые манифестации сторонников и противников президента страны Жаира Болсонару, завершившиеся столкновения с правоохранителями, передает телеканал Globo.

Отмечается, что сторонники Болсонару проводят свои акции в центре столицы, требуя отмены карантинных мер, роспуска парламента и конституционного суда.

Накануне, 31 мая, в центре столицы собрались также фанаты футбольных клубов «Коринтиас», «Сантос», «Сан-Паулу» и «Палмейрас», которые несли баннеры с лозунгами «За демократию».

В результате завязалась перепалка, сотрудниками полиции пришлось применять против фанатов слезоточивый газ. Были задержаны четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии в последнее время усилилась критика президента после отставки министра юстиции Сержиу Мору, который обвинил Болсонару во вмешательстве в деятельность ведомства, связанную с расследованием коррупционных преступлений. Генпрокуратура Бразилии обратилась в Верховный федеральный суд с просьбой расследовать обвинения, выдвинутые Мору против Болсонару.

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