Москва, , 08:10 — REGNUM Минские соглашения фактически поставили мат бандеровской Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«У вас мат: вы длите ситуацию — плохо, вы разрываете Минские соглашения — плохо, вы начинаете их выполнять — это уже другая страна. И Минские соглашения в этом смысле — это еще и очень сильно выкованный щит… Но, когда вы разрушаете щит, вы предлагаете меч. Святой Александр Невский сказал: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет, на том стояла и будет стоять русская земля», — закончил мысль кургинян.

По словам Кургиняна, длить неопределенность по Минским соглашениям, как то пытается делать Украина все последние годы, долго не выйдет и рано или поздно ей придется окончательно определиться. Кроме того, подобная неопределённость не лучшим образом оказывает влияние и на ситуацию на Украине.