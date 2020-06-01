Москва, 1 июня 2020, 08:10 — REGNUM Минские соглашения фактически поставили мат бандеровской Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Кургиняна, длить неопределенность по Минским соглашениям, как то пытается делать Украина все последние годы, долго не выйдет и рано или поздно ей придется окончательно определиться. Кроме того, подобная неопределённость не лучшим образом оказывает влияние и на ситуацию на Украине.