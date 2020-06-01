Нью-Дели, , 08:08 — REGNUM Правоохранительные органы Индии арестовали двух пакистанских чиновников по обвинению в шпионаже. Об этом 31 мая сообщается в заявлении министерства иностранных дел страны.

Задержание было произведено в столице Индии, городе Нью-Дели. Арестованные были сотрудниками высшей комиссии Пакистана.

«Правительство объявило задержанных персонами нон-грата за участия в мероприятиях, несовместимых с их статусом дипломатов. Мы попросили покинуть их страну в течение 24 часов», — говорится в заявлении.

Власти Пакистана отвергли выдвинутые против своих сотрудников обвинения. По мнению Исламабада, данный шаг является частью постоянной пропагандистской войны против страны.