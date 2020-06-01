Москва, , 07:55 — REGNUM Соединенным Штатам нужен манипулируемый дебил вместо образованного и культурного украинца, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вы колонизируетесь при помощи МВФ за маленькие бабки, которые будут разворованы… Что такое реформы МВФ? Это всегда убийство экономик… Никакого права, никакой культуры, никому не нужен культурный украинец. Нужен дебил, абсолютно деградирующий, потому что им легче управлять. Вы посмотрите, что происходит в Африке и Юго-Восточной Азии, где американцы были», — заявил Кургинян.

Кургинян также отметил, что если США кого-то покупают, то обязательно заставят его сделать то, что нужно им. И в этом плане любые террористические действия, направленные против врагов Америки, они будут называть «демократией», как то было в Одессе и в Донбассе, а любые робкие попытки врагов Америки защищаться — фашизмом. В случае же, если Украина не проявит кондиционных качеств по «борьбе с москалями», то их спишут с презрением, как южновьетнамских диктаторов.