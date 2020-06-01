Москва, 1 июня 2020, 07:55 — REGNUM Соединенным Штатам нужен манипулируемый дебил вместо образованного и культурного украинца, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян также отметил, что если США кого-то покупают, то обязательно заставят его сделать то, что нужно им. И в этом плане любые террористические действия, направленные против врагов Америки, они будут называть «демократией», как то было в Одессе и в Донбассе, а любые робкие попытки врагов Америки защищаться — фашизмом. В случае же, если Украина не проявит кондиционных качеств по «борьбе с москалями», то их спишут с презрением, как южновьетнамских диктаторов.