Москва, , 07:46 — REGNUM Украина отдалась в колониальное рабство США, а потому ничего великого ей не создать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам политолога, у Украины нет национальной элиты, как нет и проекта, в рамках которого ей нужны были бы мощный военно-промышленной комплекс, культура, наука, образование и так далее.

«Империи нужен «Южмаш», а бандеровской элите он не нужен… В периферийном колониальном государстве маленьком никакого «Южмаша» не будет… не будет великой украинской оперы, ничего не будет великого, потому что вышли из цивилизации, где вас носили на руках, и пришли в цивилизацию, где вас будут насиловать как только можно, всеми возможными способами. И все, что от вас нужно, это чтобы воевали с москалями чуть-чуть, трохи, и все», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что США никогда не будут развивать Украину, потому что они не развивают ничего, кроме самих себя. Они грабят всех остальных, собирают отовсюду, что есть ценного, и везут к себе.