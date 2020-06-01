Москва, 1 июня 2020, 07:46 — REGNUM Украина отдалась в колониальное рабство США, а потому ничего великого ей не создать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам политолога, у Украины нет национальной элиты, как нет и проекта, в рамках которого ей нужны были бы мощный военно-промышленной комплекс, культура, наука, образование и так далее.
Он также отметил, что США никогда не будут развивать Украину, потому что они не развивают ничего, кроме самих себя. Они грабят всех остальных, собирают отовсюду, что есть ценного, и везут к себе.