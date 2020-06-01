Челябинск, , 06:39 — REGNUM В Челябинской области 137 чиновников были наказаны за недостоверные данные о доходах. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил на окружном совещании по противодействию коррупции.

Всего проверок было 195. 60% из них дошло до дисциплинарных последствий. При этом по заслугам получат все «герои», пообещал Текслер.

Губернатор также добавил, что ранее цифры «на порядок были ниже». Что касается отчётности за 2019 год, то к 30 апреля необходимые данные предоставили 99% обязанных, а в муниципалитетах — 98%. При этом напомним, что по причине коронавирусного режима срок сдачи деклараций был продлён.