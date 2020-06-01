Канберра, , 06:20 — REGNUM Охватившие США в связи со смертью негра протесты беспокоят премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, сообщает CNN.

Комментируя произошедшее в эфире местной радиостанции, Моррисон назвал возмутившую американскую общественность смерть «огорчительной и ужасной».

Глава правительства обратил также внимание на запланированную на вторник, 2 мая, акцию солидарности с США под девизом Black Lives Matter. «Соединенным Штатам сейчас тяжело … (но) нет необходимости импортировать вещи, происходящие в других странах, в Австралию», — заявил Моррисон.

Кроме того, австралийский премьер приветствовал присоединение президента США Дональда Трампа с запланированному саммиту G7.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты, переросшие в погромы, грабежи и разбой, охватили США в связи с убйиством темнокожего. Во время задержания за незначительную провинность Джорджа Флоида задушил полицейский. Подробную оценку произошедшему даст расследование.