Гонконг, Китай, , 05:32 — REGNUM Санкции, которые планируют ввести американские власти в ответ на принятие Китаем законопроекта о национальной безопасности в Гонконге, навредят самим США, заявил секретарь по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан, 1 июня сообщает газета The Standard.

По его словам, данные ограничения подорвут интересы американских компаний, вовлеченных в сектора торговли, финансов и услуг этого административного района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что США наложат санкции на Китай из-за того, что КНР якобы подрывает автономию Гонконга.

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