Триполи, , 05:29 — REGNUM По меньшей мере пять человек были убиты и около 12 получили ранения во время обстрела мирных кварталов ливийской столицы Триполи, сообщает 31 мая Anadolu Agency.

По предварительным данным, Триполи был атакован пятью ракетами, что привело к жертвами и ранениям.

Правительство национального согласия возложило ответственность за удары на восточную армию Халифы Хафтара.

Как сообщало ИА Ре, ранее появились сообщения об отступлении армии Хафтара от ливийской столицы столицы.