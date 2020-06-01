Москва, , 03:37 — REGNUM Обнаружение и уничтожение БПЛА противника станет обязательным элементом боевой подготовки российских пилотов, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в министерстве обороны РФ.

«Опыт недавних боев в Сирии и Ливии показывает, что дроны становятся опасной силой, и ПВО не всегда может справиться с ними», — сообщает военный эксперт Владислав Шурыгин. По словам специалиста, беспилотники, игнорируя средства ПВО, способны к внезапной атаке различных объектов инфраструктуры и вооружений, поэтому вопросы своевременного выявлении и ликвидации этой категории объектов представляются особенно важными.

Кроме того, российским ученым еще предстоит разработать специальные адекватные целям по стоимости боеприпасы.

Источник сообщил также, что с 2018 года в РФ идет подготовка специальных подразделений для борьбы с дронами. К их формированию уже приступили в соединениях Южного военного округа.