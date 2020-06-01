Вашингтон, 1 июня 2020, 02:44 — REGNUM За яростными протестными акциями в США может стоять Россия, считает бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента Барака Обамы Сьюзан Райс, сообщает Fox News.
Райс отметила, что среди негодующих по поводу жестокого убийства американским полицейским задержанного негра, есть мирные протестующие и экстремисты. Последние пытаются захватить протест и превратить его в «нечто другое», что, по мнению Райс, «прямо из русского сборника пьесс».
Райс не представила никаких доказательств своих предположений на этот счет.
Как сообщало ИА REGNUM, масштаб протестов в США продолжает нарастать. В ряде регионов для предотвращения погромов введен режим комендантского часа.