Вашингтон, , 02:44 — REGNUM За яростными протестными акциями в США может стоять Россия, считает бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента Барака Обамы Сьюзан Райс, сообщает Fox News.

Райс отметила, что среди негодующих по поводу жестокого убийства американским полицейским задержанного негра, есть мирные протестующие и экстремисты. Последние пытаются захватить протест и превратить его в «нечто другое», что, по мнению Райс, «прямо из русского сборника пьесс».

«Я не удивлюсь, — продолжает мысль политик, — узнав, что они (русские — прим. ИА REGNUM) подстрекали некоторых из этих экстремистов с обеих сторон с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, узнав, что они финансируют это каким-то образом, в той или иной форме».

Райс не представила никаких доказательств своих предположений на этот счет.

Как сообщало ИА REGNUM, масштаб протестов в США продолжает нарастать. В ряде регионов для предотвращения погромов введен режим комендантского часа.