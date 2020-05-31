Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Соболезнования семье и близким умершего после задержания чернокожего Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США) выразил 31 мая американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News.

Майк Помпео Gage Skidmore

Действия полиции при задержании Флойда он назвал омерзительными, а гибель человека — трагедией. Помпео пообещал, что расследование будет проведено оперативно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Флойд погиб 25 мая после задержания по подозрению в мелком правонарушении. При задержании полицейский придавил его коленом к асфальту.

Афроамериканец просил, чтобы полицейский ослабил давление, и говорил, что задыхается. Полицейский, придушивший Флойда, был уволен из полиции и теперь обвиняется в непредумышленном убийстве.

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