Киев, , 23:27 — REGNUM Иранский посол на Украине Манучехр Моради вызван в украинский МИД в связи с расследованием катастрофы Boeing под Тегераном, пишет 31 мая «Европейская правда».

По словам дипломатического источника, сообщения о том, что бортовые самописцы с разбившегося под Тегераном лайнера не будут переданы Украине, в Киеве восприняли как попытку создать проблемы двусторонним отношениям.

Украинский источник рассказал, что Киев консолидирует с «другими пострадавшими государствами» усилия по «давлению на Иран». В Тегеране знают об этом и потому «пытаются внести раскол» между Киевом и его партнёрами, «в частности шантажируя передачей ящиков».

Представитель украинского МИД отметил, что посла вызвали ещё до сообщения в СМИ о передаче чёрных ящиков Франции.

«Не исключено, что эта утечка информации — вероятно, неподтверждённой, как это уже бывало в случае с Ираном, — связана именно с вызовом посла Ирана в МИД», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая ISNA распространила информацию о том, что бортовые самописцы с разбившегося под Тегераном пассажирского лайнера не будут переданы Украине.

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