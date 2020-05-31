Дамаск, , 23:19 — REGNUM За истекшие сутки в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» боевики обстреляли четыре населённых пункта, сообщил 31 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«Зафиксировано два обстрела населённого пункта Мелладжа, один обстрел населённого пункта Дахр-эль-Кебира, один обстрел населённого пункта Кафер-Мус, один обстрел населённого пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации», — сообщил начальник российского Центра.

О жертвах и раненых среди мирных жителей и сирийских военных не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» с 6 марта 2020 года введен режим прекращения огня.

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