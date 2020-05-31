Москва, , 23:18 — REGNUM Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что внутрипартийные праймериз, проводимые в электронном формате, прошли успешно. Об этом Медведев заявил сегодня, 31 мая, в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями партии.

«Праймериз успешно состоялись», — заявил Медведев.

Он констатировал, что праймериз проходили в крайне непростых условиях — пандемии коронавируса. Проводить их пришлось посредством электронного голосования.

«Вы проделали большую работу чтобы люди могли решить, кого ЕР могла бы выдвинуть на выборах в сентябре». — поблагодарил Медведев региональные организации «Единой России».