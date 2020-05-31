Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Сотрудников Белого дома попросили не приезжать на работу из-за беспорядков на улицах, передаёт 31 мая CNN.

Сотрудники американской администрации получили 31 мая электронные письма, в которых их попросили не ездить на рабочее место:

«В связи с продолжающимися демонстрациями, пожалуйста, не приезжайте сегодня в комплекс Белого дома, если это возможно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты, спровоцированные полицейским произволом в штате Миннесота, продолжаются в разных городах США.

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