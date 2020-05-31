Атланта, США, , 22:50 — REGNUM Власти американского города Атланта продлили комендантский час из-за беспорядков, вызванных убийством полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

В официальном аккаунте городской администрации в сети микроблогов twitter сказано, что комендантский час в Атланте продлевается.

«Начиная с сегодняшнего дня, 31 мая 2020, с 21.00 по местному времени (4.00 мск понедельника) и продлится до восхода солнца завтра, 1 июня 2020. Пожалуйста, оставайтесь дома», — сказано в сообщении.