Вашингтон, , 22:33 — REGNUM В США антитеррористические подразделения Федерального бюро расследований (ФБР) займуться расследование насилия со стороны членов движения «Антифа» и других группировок в ходе протестов из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявил сегодня министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обвинил «Антифа» и «другие левые группировки» в актах насилия в ходе простоев в крупных городах США.

Также Трамп заявил, что «Антифа» будет признана в США террористической организацией.