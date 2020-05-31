Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Посольство Российской Федерации направило ноту протеста в Государственный департамент США по поводу инцидента с корреспондентом РИА Новости. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Напомним, что корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев освещал протесты в американском городе Миннеаполис. Он был атакован полицией — ему в лицо брызнули слезоточивым газом после того, как он представился журналистом и предъявил удостоверение.

Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.