Лондон, , 21:58 — REGNUM Трейлер сериала об инциденте 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) опубликовала 31 мая компания Би-би-си.

«Отравления Солсбери» — это, как информирует компания, история, рассказывающая, «как обычные люди реагировали на беду на пороге своего дома».

История «основана на реальных событиях отравления «Новичком» в 2018 году, говорится в комментарии к трейлеру.

Напомним, Великобритания изобрела в 2018 году так называемое дело Скрипалей. Эта информационная кампания была раздута до крупного международного скандала.

Доказать, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были с подачи Москвы отравлены так называемым «Новичком», британцы до сих пор не смогли.

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