Нью-Йорк, США, , 21:41 — REGNUM Власти штата Нью-Йорк готовы задействовать Национальную гвардию в ситуации массовых протестов, если в этом возникнет необходимость, заявил 31 мая губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, это будет возможно там, где полиция не справится с массовыми беспорядками.

«Полиция штата помогает городам, где это требуется. Город Родчестер запросил на усиление 200 полицейских сегодня вечером. Мы это делаем. И наша Национальная гвардия тоже в состоянии готовности», — сказал Куомо.

Как сообщало ИА REGNUM, в США ширятся акции протеста и массовые беспорядки, спровоцированные убийством чернокожего офицером полиции, произошедшим в штате Миннесота.

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