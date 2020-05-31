Лондон, , 21:20 — REGNUM Несколько сотен человек вышли на акцию протеста на Трафальгарскую площадь в связи с убийством в Миннеаполисе, 31 мая передает BBC.

Демонстранты с плакатами «Нет справедливости, нет мира» также прошли мимо здания британского парламента и посольства Соединенных Штатов в Лондоне.

Смерть чернокожего Джорджа Флойда после его ареста белым полицейским в Миннеаполисе вызвала массовые протесты и беспорядки по всем США и в разных городах мира.

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