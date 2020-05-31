Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает издание Axios.

В ходе разговора президент Соединенных Штатов обсудил с Цукербергом ситуацию в социальных сетях на фоне массовых протестов по всей стране.

И Цукерберг, и Трамп описали разговор как «продуктивный».

Напомним, что ранее Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей и даже пригрозил закрыть Twitter, если это потребуется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупные города в США охватила волна протестов после того, как полицейские в городе Миннеаполис задушили при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.