Вашингтон, 31 мая 2020, 21:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает издание Axios.
В ходе разговора президент Соединенных Штатов обсудил с Цукербергом ситуацию в социальных сетях на фоне массовых протестов по всей стране.
И Цукерберг, и Трамп описали разговор как «продуктивный».
Напомним, что ранее Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей и даже пригрозил закрыть Twitter, если это потребуется.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупные города в США охватила волна протестов после того, как полицейские в городе Миннеаполис задушили при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.