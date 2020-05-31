Нью-Йорк, США, , 21:06 — REGNUM Поставка напечатанной «Гознаком» партии банкнот для ЦБ Ливии законна, сообщили в пресс-службе российской компании.

Комментируя фейковое сообщение из США о том, что «Гознак» якобы напечатал «фальшивые» деньги для Ливии, в компании разоблачили эту ложь.

Деньги были напечатаны в соответствии с контрактом 2015 года. Кроме того, контракт успешно прошёл проверку в ООН.

«Более того, поставка обсуждаемого тиража была предметом рассмотрения в рамках Экспертной комиссии по вопросам Ливии при СБ ООН, которая не нашла нарушений санкций в отношении этой страны в соответствии с резолюцией ООН № 2259 (2019 г.), что, в свою очередь, было отражено в отчете Экспертной комиссии в декабре 2019 г.».

Ранее ИА REGNUM уже проинформировало читателей о реакции «Гознака» и МИД РФ на провокационное заявление Госдепа о «фальшивых» поставках денег ливийцам.

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