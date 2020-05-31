Сент-Пол, США, , 22:21 — REGNUM Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц продлил действие комендантского часа до утра понедельника из-за беспорядков, вызванных гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Об этом 31 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Уолц разместил на своей странице информацию, согласно которой в штате продолжается комендантский час, который будет действовать с 20:00 воскресенья по местному времени до 6.00 понедельника (с 04:00 до 14:00 мск).

«Комендантский час в пятницу и субботу позволил нашим правоохранительным органам преследовать тех, кто хотел причинить вред нашим общинам. Правоохранительные органы произвели несколько арестов и изъяли оружие, наркотики, длинное оружие, пистолеты, журналы и ножи», ― добавил губернатор Миннесоты.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки охватили Миннеаполис после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан за мелкое правонарушение, при задержании сотрудник полиции прижал шею афроамериканца коленом к земле, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Задержанный скончался, видео с моментом задержания мгновенно распространилось по социальным сетям и вызвало протесты у местного населения.

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