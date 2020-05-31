Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Нужно привлечь американскую нацгвардию к подавлению бунтов в городах — «пока не поздно», написал 31 мая президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя «работу» нацгвардии в городе Миннеаполисе (провинция Миннесота, США), где из-за полицейских погиб чернокожий Джордж Флойд и где идёт подавление протестов с использованием нацгвардии, Трамп заявил следующее: не дошло бы до таких погромов, если бы мэр Джейкоб Фрей сразу подавил протесты силовыми методами.

Глава Штатов призвал других глав городов и провинций («других демократов», как и Фрей, президент это подчеркнул) извлечь уроки из случившегося:

«Нацгвардия проделала отличную работу и должна быть использована в других городах, пока ещё не слишком поздно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты после гибели Флойда охватили десятки американских городов.

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