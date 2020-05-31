Москва, , 19:22 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заявила, что только совсем недавно стало понятно, что течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Поповой, только месяц с небольшим назад стало известно, как коронавирус SARS воздействует на организм человека в период клинических проявлений.

«Совсем недавно… стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», — сказала Попова.