Москва, , 19:15 — REGNUM 30 мая в Общественной палате члены Рабочей группы, созданной по поручению президента России Владимира Путина, провели очередное заседание, в котором приняли участие сопредседатели группы Талия Хабриева, Павел Крашенинников, Андрей Клишас и другие. Они отметили, что с последнего заседания Рабочей группы в конце февраля состоялось обсуждение поправок с экспертами Совета Европы, РАН и прочих.

На заседании, в частности, обсуждались вопросы информированности общества о содержании поправок, подготовка и порядок общественного наблюдения за голосованием, техническая готовность ЦИК.

Представитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов отметил, что 93% россиян знают о предстоящем голосовании и о содержании поправок, а 66% намерены принять в нём участие.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России, соруководитель рабочей группы «Судебная власть и прокуратура» Сергей Катырин отметил, что указанные вопросы крайне важны, так как после принятия Госдумой, одобрением Советом Федерации и региональными парламентами законотворческий процесс вступает в финальную стадию.

По его словам, поправки, за которые предстоит проголосовать, уже де-факто начали «работать» в сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации.

Так, быстрая разработка вакцины напрямую связана с конституционной поправкой о всесторонней государственной поддержке науки, а многочисленные социальные поправки направлены на получение бесплатной медицинской помощи гражданами, гарантией такой помощи всему населению.

Сергей Катырин отметил, что представители системы ТПП РФ, региональных и муниципальных палат готовы принять участие в общественном наблюдении за предстоящим голосованием.